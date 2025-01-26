В Тюмени пройдет #СпецоперацияЛед

Лучшие водители силовых структур: полиции, МЧС, Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства, Тюменской таможни и ДОСААФ готовятся для выступления на #СпецоперацииЛед на льду реки Туры

23 февраля 2025 года на льду реки Туры выступят лучшие водители силовых структур: полиции, МЧС, Федеральной службы исполнения наказания, Росрыболовства, Тюменской таможни и ДОСААФ.

В этот день в поддержку идей дорожной безопасности и патриотического воспитания молодежи пройдут заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала, в том числе легендарные "волгари".

На обоих берегах набережной планируется провести выставки военной техники, оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, оказанию первой помощи при ДТП, в которых смогут принять участие будущие защитники Отечества.

"Проведение мероприятия в День защитника Отечества в Год защитника Отечества накладывает на нас особые обязательства, - отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Мы приглашаем к участию организации и объединения патриотической направленности, очень хочется показать тюменцам что-то новое", - сказал Андрей Миллер.

Желающим принять участие в мероприятии можно направить информацию на email: gibdd72@msil.ru, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.