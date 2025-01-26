Почему у современных детей хуже с речью

В настоящее время задержки в развитии речи обнаружили у 44 процентов ребят. Логопеды и нейропсихологи действительно замечают изменения на практике. Дети хуже произносят звуки, составляют предложения и понимают речь.

На развитие ребенка могут влиять тяжелые заболевания, экология, стресс. Наиболее распространенный фактор – нехватка обычного общения.

– Все есть лекарство, все есть яд – решает доза. Если вы и ребенок вместе пять минут посмотрите короткий мультик и потом обсудите героев, сюжет, то это даже плюс. Но, к сожалению, гаджеты дают, чтобы просто занять свое чадо. Это время пассивного сидения и бездумного смотрения в экран, – объяснила логопед Екатерина Локшина.

Телефоны заменяют малышам общение, игры – а это естественные способы развития речи. Да, ребенок сможет выучить несколько новых слов с помощью гаджетов, но экран не сможет научить говорить. Для этого необходим собеседник – живой человек, реагирующий на слова и способный объяснить, почему трава зеленая, а вода мокрая.

Специалисты считают нормой, когда дети трех лет могут сказать фразу из нескольких слов. В противном случае задерживается не только речевое развитие, но и общее. К позднему говорению есть генетическая предрасположенность, но она встречается редко.

Обычно задержки развития выявляют в детских садах – воспитатели советуют родителям обращаться к логопедам, иногда – к детским психологам и нейропсихологам. Выбор специалиста зависит от сложности ситуации, - сообщает Тюменская область сегодня.

– У меня есть несколько примеров из практики. Один из них: к трем годам ребенок не произносил ни одного слова, родители очень беспокоились. Я посоветовала сократить время, проводимое за телефоном, и уделять больше времени общению и совместным играм. Через два месяца малыш начал произносить первые слова. Это было большим успехом для семьи, и дальше речевое развитие только ускорилось, – рассказала о своем опыте нейропсихолог Наталья Дынник.