Более 36 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подано тюменскими нотариусами

В 2024 году нотариусами Тюменской области в местное управление Росреестра подано 36 375 заявлений на регистрацию недвижимости. Они наделены полномочиями направления документов в органы регистрации прав.

При подаче документов заявителем выступает нотариус и все поданные документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача нотариусами документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов.

Отметим, что с января 2025 года в перечень сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, вошли договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами, - сообщает Мегатюмень.