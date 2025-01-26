Более 36 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости подано тюменскими нотариусами

19:29 26 января 2025
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В 2024 году нотариусами Тюменской области в местное управление Росреестра подано 36 375 заявлений на регистрацию недвижимости. Они наделены полномочиями направления документов в органы регистрации прав.

При подаче документов заявителем выступает нотариус и все поданные документы удостоверяются его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Подача нотариусами документов на регистрацию в Росреестр осуществляется только в электронном формате, что способствует осуществлению регистрации прав на недвижимость в минимально короткие сроки – в течения дня, следующего за днем приема документов.

Отметим, что с января 2025 года в перечень сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению, вошли договоры дарения недвижимости, заключенные между гражданами, - сообщает Мегатюмень.

Теги: недвижимость , нотариусы
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