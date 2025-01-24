Добычу 13-миллиардной тонны нефти отметили в Югре

В Югре добыта 13-миллиардная тонна нефти. На торжественном мероприятии, посвященном достижению нового рубежа, губернатор Югры Руслан Кухарук и ветеран нефтегазовой отрасли, работник Шаимской нефтегазоразведочной экспедиции Валентин Габов наполнили памятную бочку нефтью Шаимской группы месторождений, сообщили в пресс-службе губернатора.

Исторический рубеж Югры отметили символичным наполнением "памятной" бочки нефтью, добытой из разных месторождений региона.

Руслан Кухарук:

Добыча 13-миллиардной тонны нефти в Югре — важная страница в летописи всей нефтегазовой отрасли региона и нашей страны. Ее писали геологи, буровики, нефтяники и все те, кто имеют отношение к этой благородной профессии. Памятная бочка, наполненная сегодня, — это символ труда большого количества людей, трудовых коллективов, наших нефтегазовых компаний и тех, кто помогает осваивать новые месторождения. Я благодарю вас за слаженную работу. За единение, которое необходимо всей нашей стране.

Первый миллиард тонн нефти в Югре был получен в 1978 году, на это ушло почти 15 лет. Сегодня на добычу каждого нового нефтяного миллиарда уходит 4-5 лет. Всего на нефтедобывающих предприятиях региона работает около 180 тысяч человек и около 200 тысяч — в нефтесервисных.