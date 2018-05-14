ФК "Тюмень" вылетел во второй дивизион

11:14 14 мая 2018
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fc-tyumen.ru
| Фото: fc-tyumen.ru

ФК "Тюмень" завершил сезон гостевым поражением от калининградской "Балтики"(1:3)  в присутствии 35 тысяч болельщиков. Это поражение привело к выбыванию "Тюмени" из Футбольной национальной лиги, где она отыграла четыре сезона.

Наша команда заняла 19 место в турнирной таблице и в следующем сезоне выступит во втором дивизионе.

Как сообщает пресс-служба ФК "Тюмень", главный тренер нашей команды Владимир Маминов так прокомментировал итоги сезона: "Думаю, мы проиграли не сегодня, а когда не смогли додавить томскую "Томь" и когда потеряли очки в матче с питерским "Динамо" при полном нашем преимуществе. Нельзя доводить до того, чтобы всё решалось в последнем матче сезона. Всё, к сожалению, сложилось не в нашу пользу".

Теги: Владимир Маминов , ФК Тюмень , футбол
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