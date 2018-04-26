В Тюмени пройдут состязания среди пони-клубов

Областные соревнования среди пони-клубов состоятся 27 и 28 апреля на базе конноспортивного клуба "Олимпия". В них примут участие около 30 пар (юный всадник и пони)

Состязания пройдут в олимпийских дисциплинах — конкуре и выездке. Судьи оценят послушность лошади, ее тренированность, резвость и способность к совершению прыжков.

"Соревнования среди пони-клубов проводятся в конноспортивном клубе "Олимпия" не первый год, они уже стали традиционными и любимыми среди юных всадников. На эти соревнования собираются спортсмены со всей Тюменской области, а также других регионов. Мы, как организаторы, ставим перед собой цель – подарить настоящий праздник всем ребятам, их мамам, папам, бабушкам и дедушкам", — отмечает президент федерации конного спорта Тюменской области Зуфар Ахтариев.

Соревнования состоятся по адресу: Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 1а, стр. 32, территория ЗАО "Боровская Птицефабрика", конноспортивный клуб "Олимпия". Начало соревнований 27—28 апреля в 10.00 час. Вход свободный.