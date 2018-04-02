Евгений Гараничев стал третьим в гонке преследования на чемпионате России

В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по биатлону. На счету сборной Тюменской области сейчас шесть медалей, три из них были завоеваны на прошедших выходных.

В субботу, 31 марта, Александр Логинов стал победителем спринта, а Евгений Гараничев — серебряным призером. На следующий день, 1 апреля, в гонке преследования Логинов занял лишь четвертое место, Гараничев же замкнул тройку и выиграл бронзу, сообщает ЦСП72.

Завтра, 3 апреля, будут разыграны награды в женской эстафете и мужском масс-старте. Начало гонок в 12.15 и 14.45 по московскому времени.