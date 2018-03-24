Биатлонисты благодарят организаторов этапа Кубка мира в Тюмени

Автор фото Владимир Огнёв

Участники финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени благодарят организаторов за предоставленные комфортные условия, сообщил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Анатолий Тоболов.

"Для спортсменов и тренеров, которые приехали на соревнования в Тюмень, созданы идеальные условия. Участники довольны и уже выражают большую благодарность "Жемчужине Сибири" за предоставленные условия, вакс-кабины, которые оснащены необходимым оборудованием для подготовки лыжного инвентаря", - отметил он.

Анатолий Тоболов добавил, что на спортивном объекте находится постоянно, а болеет, прежде всего, за россиян. "Хочется, чтобы наши спортсмены более удачно выступили. Надеемся, что наши ребята покажут хороший результат", - цитирует его ИА "Тюменская линия".