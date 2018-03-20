На тюменский этап кубка мира по биатлону продано 25 тысяч билетов

На участие в заключительном этапе кубка мира по биатлону, который пройдет с 22 по 25 марта в тюменской "Жемчужине Сибири", зарегистрировались 26 команд. Это сборные Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Кореи, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, России, Сербии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.

В состав сборной России вошли 17 биатлонистов и биатлонисток: Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский, Эдуард Латыпов; Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Ирина Услугина. Петр Пащенко, Алексей Слепов, Ирина Услугина и Кристина Резцова получили дополнительные квоты на заключительный этап кубка мира за счет попадания в топ-10 общего зачета кубка IBU.

По сведениям ЦСП72, на сегодняшний день на соревнования продано более 25 тысяч билетов. "Жемчужина Сибири" готовится принять болельщиков из 59 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Франции, Германии. Ежедневно на стадион будут приезжать порядка 12,5 тысяч зрителей.