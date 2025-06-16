Тюменская выпускница на 100 баллов справилась с ЕГЭ по русскому языку и химии

Выпускница тюменской школы № 17 Екатерина Рахматуллина набрала максимум по русскому языку и по химии, ее и других стобалльников с успехом поздравил губернатор Александр Моор.

"Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Тюменская область пополнилась еще пятью стобалльниками, а также появился первый 200-балльник - Екатерина Рахматуллина. ... Стоит отметить, что удалось практически вдвое сократить численность ребят, не преодолевших минимальную границу баллов. Это итог системной работы педагогов и упорства самих ребят, которые очень старательно готовились к этим важным экзаменам", - отметил Моор.