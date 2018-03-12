Тюменец Муса Могушков стал вторым на этапе Гран-при по дзюдо в Марокко

Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", заслуженный мастер спорта Муса Могушков завоевал серебряную медаль для российской сборной в весовой категории до 73 кг на престижном турнире Гран-при по дзюдо среди мужчин и женщин. Он прошел в городе Агадир (Марокко) с 9 по 11 марта.

В категории подопечного Николая Хохлова соперничали 26 спортсменов. Муса провел 4 встречи, в трех одержал победу — над спортсменами из Швейцарии, Португалии и Украины. Этот турнир является рейтинговым, по итогам выступления тюменский дзюдоист получил 490 баллов.

На счету российской команды три золотых, две серебряных и три бронзовых награды. Всего в соревнованиях приняли участие 237 дзюдоистов из 38 стран мира.