В Тюменской области в гонке "Лыжня России" поучаствовали около 11 тысяч человек

В Тюменской области в 36-й по счету массовой гонке "Лыжня России", которая прошла 10 февраля, приняли участие почти 11 тысяч человек. Старты одновременно прошли в четырех населенных пунктах.

В Тобольске предложенные дистанции преодолевали порядка 1300 человек, в Ишиме — около 500, в Тюменском районе — 2100, в Тюмени — 6900.

У тюменцев массовые старты проходили в двух точках. На стадионе ГАУ Северного Зауралья состоялся VIP-забег среди представителей власти, депутатов, руководителей учреждений и именитых спортсменов, а также забег на 1 км для всех желающих — взрослых и детей, школьников и студентов, трудовых коллективов, семейных команд, любителей зимнего закаливания.

Спортивные забеги на 5 и 10 км были перенесены на трассы "Жемчужины Сибири". Как сообщает ЦСП72, на дистанции 10 км среди мужчин победил Евгений Белов, среди девушек — Анастасия Рябова. Оба лыжника являются спортсменами Центра спортивной подготовки и выступают за сборную Тюменской области.

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Фото: ЦСП72, группа "Тюмень — наш дом" / vk.com