Тюменские юниорки взяли пять медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо

Спортсменки центра "Тюмень-дзюдо" привезли пять медалей с всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященных памяти Михаила Калашникова. Они прошли в Ижевске 4 и 5 ноября.

В состязании участвовали 102 спортсмена из 20 субъектов Российской Федерации. Среди тюменок победительницами стали Алина Сергеева (весовая категория до 48 кг, тренер Андрей Вуколов) и Анастасия Куняева (до 57 кг, тренер Азат Фаттахов). Серебряную медаль получила Ксения Хисматуллина (до 70 кг, тренер Андрей Вуколов). Бронзовые награды у Юлии Куняевой (до 48 кг) и Виктория Шнайдер (до 63 кг, тренеры Виктор Иващенко и Олег Мавлютов).

По традиции победители в своих весовых категориях получили ценные призы в виде символа турнира — винтовки легендарного конструктора Михаила Калашникова, сообщили в пресс-службе "Тюмень-дзюдо".