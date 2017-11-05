Биатлонный центр в Увате примет этап Кубка IBU

Биатлонный центр им. Тихонова в Увате получил от Международного союза биатлонистов (IBU) лицензию категории B. Она действует до 2022 года и позволяет проводить соревнования уровня Кубка IBU - второго по значимости турнира после Кубка мира.

Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР), до начала Кубка IBU в центре необходимо построить трехэтажное здание, в котором будут располагаться помещения для подготовки лыж, пресс-центр и офис IBU. С другой стороны будет располагаться трибуна на 1200 зрителей.

"К нам приезжали рейс-директоры IBU —Борут Нунар и Феликс Биттерлинг. Они осмотрели центр, промерили трассы. В феврале комиссия приедет еще раз, проверит готовность нового здания и всего комплекса к проведению соревнований", - прокомментировал директор Центра спортивно-оздоровительной работы Уватского района Сергей Головян.

Седьмой этап сезона Кубка IBU в Увате состоится с 9 по 11 марта и будет включать индивидуальные и спринтерские гонки, пишет "Вcлух.ру".

Напомним, ранее в уватском биатлонном центре проходили соревнования всероссийского уровня , в том числе, состязания на призы губернатора Тюменской области и этап Чемпионата России.

