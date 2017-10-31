Муса Могушков взял серебро турнира Большого шлема по дзюдо

Представитель центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Муса Могушков завоевал серебряную медаль престижного международного состязания — турнира Большого шлема по дзюдо. Он прошел в Абу-Даби с 26 по 28 октября.

Подопечный Николая Хохлова выступил в весовой категории до 73 килограмм, где за медали боролись 34 спортсмена. Муса провел пять схваток. В первых четырех встречах были повержены дзюдоисты из Филиппин, Чехии, Азербайджана и Израиля. В финале тюменский спортсмен уступил Одбаяру Ганбаатару из Монголии.

По итогам трех дней соревнований представители России заняли первое общекомандное место по количеству завоеванных медалей: 3 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых наград, сообщили в пресс-службе "Тюмень-дзюдо".

Всего в турнире участвовали 275 спортсменов из 46 стран мира.