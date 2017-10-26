Мария Зольникова выступит на Кубке Европы по дзюдо

Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин пройдет 28 и 29 октября в испанском городе Малага. На нем Россию представит спортсменка центра "Тюмень-дзюдо" Мария Зольникова. Подопечная тренеров Татьяны Беляевой и Алексея Кочетова выступит в весовой категории до 70 килограмм, в ней заявлено 13 дзюдоисток.
Всего в турнире намерены участвовать более 380 спортсменов из 35 стран.
Фото: tyuiu.ru
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