В Тюмени пройдет большой фестиваль боевых искусств

Завтра, 14 октября, на арене СДЮСШОР № 3 состоится второй фестиваль боевых искусств. На состязаниях выступят последователи савата (французского бокса), кудо, тайского бокса и рукопашного боя.

Конкуренцию тюменцам составят спортсмены из Увата, Ишима, Заводоуковска, Тобольска, Бердюжского и Исетского районов, Кургана и Талицы — всего около 300 человек.

В соревнованиях по савату в дисциплине ассо примут участие юноши и девушки от 7 до 17 лет, а также женщины старше 18 лет. В дисциплине комба сразятся мужчины старше 21 года. Тюмень представят воспитанники ДЮЦ "Пламя", "КДТ им. А.М.Кижеватова", ДЮЦ "Авангард", ВПО "Кречет".

Поединки по кудо пройдут по шести возрастным группам — от 6–7 лет вплоть до 18 лет и старше. На татами выступят представители тюменского клуба "Атари" и федерации восточных боевых единоборств КУДО.

Тайский бокс также будет представлен шестью возрастными группами — 10–11 лет, 12–13 лет, 14–15 лет, 16–17 лет, 18–23 года, 17–40 лет. На фестивале выступят представители частных спортивных клубов Тюмени, специализирующихся на этом виде единоборств, а также Ассоциация тайских боевых искусств.

В рукопашных боях сразятся юноши от 12 до 17 лет.

Начало соревнований в 10 часов. Торжественная церемония открытия фестиваля — в 12 часов. Адрес: СДЮСШОР № 3 (улица Садовая, 109/1).