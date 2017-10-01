Тюменский спортсмен завоевал серебро на всероссийском первенстве ММА

Спортсмен-юниор Вальмар Галиев из Тюмени завоевал второе место на первенстве России по смешанному боевому единоборству, которое проходило в городе Великие Луки. Он попал в юниорскую сборную России и в декабре выступит на первенстве Европы по ММА в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в спортивном клубе "Центр ММА", где тренируется спортсмен, в весовой категории до 56.7 кг Вальмир Галиев провел четыре поединка, в трех из них вышел победителем. В полуфинале спортсмен из Тюмени выиграл удушающим приемом прошлогоднего победителя первенства России и мира. В финальном поединке Вальмир уступил решением судей.

Тренер Роман Мухамедшин рассказал, что Вальмир занимается в клубе четыре года, но уже является мастером спорта по боевому самбо.

На первенстве в Великих Луках Тюмень представлял также и 19-летний Дмитрий Кокшаров. Он выступал в весовой категории до 65,8 кг, для него это был первый турнир подобного уровня, пишет "Вслух.ру".