Бойцы ММА проведут мастер-классы в Тюмени

В Тюмени пройдет мастер-класс от действующих профессиональных бойцов смешанного стиля, выступающих в ведущих Российских лигах. Своим мастерством с подрастающим поколением тюменцев поделятся: Александр Грозин (Чемпион лиги "Open FC", чемпион лиги "Наше Дело"), Евгений Игнатьев (Чемпион лиги "Fight Nights Global", победитель шоу "Fight camp reality") и Василий Курочкин (боец лиги "ACA").

Приезд именитых гостей запланирован на 25 февраля. Мероприятие пройдет в закрытом формате, а посетить его смогут спортсмены Федерации ММА Тюменской области абсолютно бесплатно. Начало в 13.00. Адрес: ул. Севастопольская 2ст3, 3 этаж (ск "Шторм-Тюмень").

Организатором мастер-класса стала федерация ММА Тюменской области в лице Головкова Богдана, Яковенко Александра и Бондаря Евгения.

Сборная команда Тюменской области по ММА, в настоящее время проводит учебно-тренировочные сборы перед предстоящими стартами. Спортсмены готовятся принять участие в Чемпионате и первенстве (юноши 16-17 лет) УРФО по ММА, которые пройдут 5-9 марта в Екатеринбурге. А с 15 по 17 марта их ждет г. Ноябрьск, где состоится Первенство ЯНАО по ММА среди юношей 12-13, 14-15 и 18-20 лет.

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации г. Тюмени.