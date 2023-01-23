Международный турнир по ММА впервые проведут в Тюмени

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Турнир по смешанным единоборствам лиги RCC из Екатеринбурга пройдет 11 февраля в спорткомплексе "Центральный", соревнования по ММА такого уровня в Тюмени состоятся впервые, сообщает информационный центр правительства ТО.

"Турнир объединит 14 поединков. В главном сойдутся топовый тюменский боец Алексей Кунченко и бразилец Глейсон Тибао. Оба сотрудничали с UFC и PFL. Глейсон Тибао известен российским фанатам по бою с Хабибом Нурмагомедовым. Алексей Кунченко последний год сконцентрирован на профессиональном развитии в России, и поединок в Тюмени станет важным этапом в его карьере", - отмечается в сообщении.

Также выступят бойцы Тимур Нагибин, Роман Мухаммедшин и другие. Полный кард будет объявлен в ближайшее время. Помимо ярких поединков, тюменцев ждет уникальное световое и звуковое шоу от RCC.

8 февраля состоится открытая тренировка. Каждый боец проведет 10-минутное занятие. Аккредитация для представителей СМИ по телефону: 8 (929) 221-36-93.