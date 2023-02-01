Тюменские и тобольские бойцы ММА боролись за места в сборной

В чемпионате и первенстве по смешанному боевому единоборству (ММА) Тюменской области участие приняли 130 бойцов из Тюмени и Тобольска, лучшие войдут в сборную.

Соревнования проходили среди юношей, юниоров и мужчин в пяти возрастных категориях.

"Большой радостью для нас стало количество юных участников, что демонстрирует смену поколений. 110 спортсменов соревновались в рамках первенства, и многие показали отличные результаты. С каждым годом уровень бойцов все выше. Да, есть над чем работать, но я уверен, что на чемпионате и первенстве УФО мы составим серьезную конкуренцию оппонентам", – рассказал президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков.

В категории 12-13 лет сильнейшими стали Азизов Раджаб, Моисеев Михаил, Сотволдиев Азизджон, Шигабеев Наиль, Шурыгин Анатолий и Джумабаев Янгибек.

Среди юношей 14-15 лет победу одержали Мамедов Али, Саргсян Тигран, Оздоев Ислам, Шурыгин Николай, Викулов Артем, Сайидов Руслан, Омаров Айгун, Матиев Рамиль и Долматов Дмитрий.

В категории 16-17 лет лидерами стали Адзинов Исмаил, Исмаилов Камиль, Андронов Руслан, Нифакин Максим, Нурмагомедов Ильяс и Демин Роман.

Победителями в категории Юниоры (18-20 лет) стали Маманов Идибек, Омаров Гаджи-Мурад Али, Шамсидинов Зухал, Гамидов Ислам, Бабаев Омар, Мурсалов Имам и Акиев Абу-Башир.

Среди старшей возрастной категории (18 лет и старше) первые места взяли Баймагамбетов Ержан, Гамидов Магомедшапи, Купп Александр, Искандеров Джабрайыл, Алмерзаев Ризван, Тирандозов Мехрубон, Яхъяев Ильяс, Бибиев Ахмед и Алистанов Ахмед.

Джабрайыл Искандеров на протяжении четырех лет забирает "золото" на областных чемпионатах. Также месяц назад ему удалось занять второе место на Всероссийском мастерском турнире по смешанному боевому единоборству, на котором он получил звание мастера спорта. Но ранее выигранные состязания не повод расслабляться, утверждает спортсмен:

Спустя семь лет занятий ММА я уже не волнуюсь перед выходом на арену, это помогает мне сосредоточиться на результате. На чемпионат я шел с целью потренироваться перед окружными соревнованиями, но в моей весовой категории было слишком мало соперников, поэтому мне удалось встретиться только с одним. Это меня расстроило, ведь я ожидал больше боев. Но ничего страшного, впереди ждет чемпионат УФО, и я настроен только на золотую медаль.

Скоро станет известно, кто попадет в сборную, которая представит Тюменскую область на чемпионате и первенстве УФО, которые пройдут с 3 по 6 марта в Тюмени.