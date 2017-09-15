В Тюмени пройдут первенства по дзюдо среди детей и взрослых

В Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В.Гнаровской, д. 1) 16 и 17 сентября состоятся первенства Тюмени по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, среди юниоров и юниорок до 21 года.
Ожидается участие более 250 спортсменов из школ и клубов дзюдо нашего города. От Центра "Тюмень-дзюдо" выступят более 60 спортсменов.
Программа соревнований:
16 сентября, первенство до 15 лет
11:00-11:15 – торжественное открытие;
11:20 – начало соревнований;
финальные поединки – по окончании предварительной части;
юноши: до 38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, св. 73 кг;
девушки: до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, св. 63 кг;
17 сентября, первенство до 21 года
11:00 – начало соревнований;
финальные поединки – по окончании предварительной части;
юниоры: до 55, 60, 66, 73, 81, 90, 100, св. 100 кг;
юниорки: до 44, 48, 52, 57, 63, 70, 78, св. 78 кг.
Вход свободный.
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