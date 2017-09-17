Ирландский морж хочет побить мировой рекорд в Тюмени

Гер Кеннеди, 47-летний пловец из Ирландии, намерен побить мировой рекорд по плаванию в ледяной воде на IV Тюменском открытом кубке по зимнему плаванию и VI Открытом турнире городов России, которые пройдут в Тюмени в декабре.

Как рассказала изданию "Вслух.ру" исполнительный директор региональной Федерации закаливания и зимнего плавания Татьяна Редькина, к организаторам тюменских состязаний Гер Кеннеди обратился еще в мае, заявив, что хотел бы именно в Тюмени побить рекорд, установленный, опять же в Тюмени, эстонским пловцом Хенри Каарма, и проплыть в ледяной воде больше 2400 метров.

Тогда, 15 декабря 2013 года на II Открытом турнире городов России Хенри Каарма за 42 минуты преодолел 2400 метров, побив установленный тюменцем Андреем Сычевым годом ранее мировой рекорд на самую длинную дистанцию в ледяной воде. В 2012 году Андрей Сычев проплыл 2250 метров за 1 час и 6 минут.

Напомним, в Тюмени 5-9 декабря пройдет первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию, а в рамках чемпионата России - IV Тюменский открытый кубок по зимнему плаванию. Кроме того, 9 декабря сразу после чемпионата России центр закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" на своей базе проведет традиционный, шестой по счету Открытый турнир городов России. Соревнования рассчитаны на марафонцев. В программе: заплывы на 300, 500, 800 и свыше 800 метров – у женщин; на 500, 800, 1000 и свыше 1000 метров — у мужчин. Именно на этом турнире Гер Кеннеди и предпримет попытку побить мировой рекорд.