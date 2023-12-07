Российские моржи соревнуются в Тюмени

Фото: Федерация зимнего плавания России

Этап Кубка России по зимнему плаванию проходит в Тюмени с 7 по 9 декабря на базе лагеря "Олимпийская ребячка", в соревнованиях участвуют около 250 человек от 12 до 70 лет.

Торжественное открытие состязаний назначено на 8 декабря на 10:00, заплывы начнутся в 10:30. В числе участников - пловцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Кемеровской, Иркутской, Московской, Тюменской, Мурманской, Омской и Свердловской областей, Приморского, Пермского и Алтайского краев, Югры, Ямала и Башкирии, а также из Белоруссии.

В первый день состязаний, 7 декабря, спортсменов ожидает лекция от представителя научного сообщества России, кандидата биологических наук Татьяны Фишер. Спикер поведает слушателям о методиках закаливания, когда лучше начинать, что происходит с организмом человека во время воздействия холода и, что очень важно, как правильно выходить из воды после соревновательных заплывов, чтобы не навредить организму.

8 и 9 декабря участники посоревнуются за медали Кубка России. Им предстоит продемонстрировать свои навыки в плавании различными стилями на дистанциях от 25 до 200 метров. Также ожидается эстафета 4х25.

Заместитель главы федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев: