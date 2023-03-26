"Победный" заплыв устроят тюменские моржи

8 мая тюменские "моржи" встретят День Победы праздничным заплывом по Туре.
"Сейчас у нас идет подготовка к 9 Мая. Пловцы, которые участвовали в заплыве ранее, сказали, что хотят, чтобы дистанция была увеличена. Предполагается, что она станет более марафонской", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Татьяна Редькина.
В этом году планируют выпустить до 10 команд. В каждой сборной 4-5 человек. Команды должны быть смешанными. В Тюмень приедет команда пловцов из Москвы. Обсуждается приезд сборной из Севастополя. 9 Мая, в День Победы, тюменские "моржи" по традиции пойдут на праздничное шествие.
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