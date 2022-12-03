Можно ли детям моржевать, рассказала тюменский врач

Некоторые родители с младенчества приобщают своих детей к закаливанию, считая, что чем раньше, тем лучше. Зам. главного врача по медчасти станции скорой медицинской помощи Тюмени Игорь Ярков считает, что оптимального возраста, с которого нужно начинать закаливание, нет, все индивидуально.

Исключения оставляют лишь совсем маленькие дети. Врач не разделяет энтузиазм родителей, которые без подготовки погружаются в холодную воду с грудными детьми. По словам медика, это чревато, ведь от неожиданности у ребенка может остановиться дыхание, сообщает АиФ - Тюмень.

"Есть еще такая категория активных мам, которые как можно раньше хотят закалить ребенка, забывая о том, что это очень опасно. Особенно если у него диатез. Только после консультации с врачом и проверки здоровья ребенка стоит так делать. И не в грудном возрасте малыша", – отмечает врач.

С научной точки зрения, закаливание, действительно, может повышать иммунитет, омолаживать организм, так как метаболические процессы проходят быстрее, но только в случае, когда человек относительно здоров.