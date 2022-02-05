В Тобольске любители зимнего плавания образовали федерацию

В Тобольске состоялось торжественное открытие городской Федерации закаливания и зимнего плавания. Она начала работу на базе отдыха 1 февраля. Первая десятка смельчаков уже прошла официальное посвящение в моржи. Остальных же приглашают на занятия. Подробности выяснило издание "Тюменская область сегодня".

Так, как отметили в пресс-службе администрации города, прорубь полностью безопасна и оборудована ступенями для спуска, имеет стенки и основание. Вся информация о деятельности федерации будет публиковаться в группе клуба "Моржи Тобольска" во "ВКонтакте".

– Вступайте в группу, пишите в сообщения свой номер телефона, и мы пригласим вас в группу в Viber, где появится возможность записаться на первое занятие, стать членом Федерации и найти моржей-единомышленников, – написали организаторы. – Как правильно закаляться горожан на собственном примере научит опытный инструктор.

Моржи отметили, что открытию Федерации поспособствовала поддержка мэра города и департамента физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Тобольска.