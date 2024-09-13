Врачи-преподаватели медуниверситета готовы консультировать людей в сквере

Консультации онколога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, обучающих студентов Тюменского медицинского университета, жители города смогут получит в сквере имени Моисеенко - 14 сентября в 13:00 там начнется фестиваль здоровьесбережения "Медиана".

Как сообщили в информцентре правительства области, помимо общения с врачами, в программе проверка показателей здоровья, лекции, тренировки и мастер-классы, а также Розыгрыш ценных призов.

Организаторы фестиваля - Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".