Врачи-преподаватели медуниверситета готовы консультировать людей в сквере

18:00 13 сентября 2024
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Консультации онколога, эндокринолога, кардиолога, офтальмолога, обучающих студентов Тюменского медицинского университета, жители города смогут получит в сквере имени Моисеенко - 14 сентября в 13:00 там начнется фестиваль здоровьесбережения "Медиана".

Как сообщили в информцентре правительства области, помимо общения с врачами, в программе проверка показателей здоровья, лекции, тренировки и мастер-классы, а также Розыгрыш ценных призов.

Организаторы фестиваля - Тюменский государственный медицинский университет Минздрава России и региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Теги: администрация Тюмени , волонтеры , ЗОЖ , консультации , медицина
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