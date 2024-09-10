Прокуратура через суд обязала моржей Тюмени убрать пирс с озера

Клуб закаливания и зимнего плавания "Моржи Тюмени" на озере Кривое установил пирс для купания. В Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуре выяснили, что у клуба нет права на использование водного объекта, нет санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и написали иск в суд.



"Природоохранная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о прекращении использования водного объекта озеро Кривое без разрешительных документов, о приведении озера в первоначальное состояние путем освобождения от незаконного сооружения (пирса). Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры", - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.