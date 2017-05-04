Пожилых тюменцев приглашают на массовые старты по скандинавской ходьбе

Открытый турнир по скандинавской ходьбе состоится в Тюмени 6 мая с 10 до 14 часов в парке имени Ю.А. Гагарина. Мероприятие пройдет в двух форматах: массовая прогулка без учета времени для всех желающих и соревнования спортсменов в четырехчасовом марафоне по круговой дистанции. Победитель и призеры будут определены по максимально пройденному расстоянию. Общий сбор участников запланирован на 9:00.

"В этом году на турнире мы ожидаем около 500 "скандинавов", причем не только из Тюмени, но и из Заводоуковска и Урая (ХМАО-Югра). Турнир, посвященный Дню Победы, мы проводим четвертый год, и большинство участников – это не спортсмены, а любители. Они не гонятся за результатом, их цель – провести время активно, преодолев за установленное время посильное для себя расстояние", – прокомментировал президент областной федерации северной ходьбы Борис Воронцов.

В День Победы, 9 мая, вдоль городской набережной пройдет "Марш здоровья" по скандинавской ходьбе. Организаторы ожидают около тысячи участников. На 12:30 у моста Влюбленных запланирован общий сбор, в 13:00 на Исторической площади состоится торжественное открытие спортивно-массовых мероприятий, в 13:30 будет дан старт массовому заходу.