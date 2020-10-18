Тюменцы изучают основы скандинавской ходьбы вместе с волонтерами

Волонтеры-медики ТюмГМУ провели профилактические мастер-классы по скандинавской ходьбе для тюменцев в рамках федеральной программы "Здоровье суставов в надежных руках".

Как сообщили в пресс-службе вуза, к организации занятий привлекли больше сотни волонтеров. Предварительно они прошли обучение, где сами изучили все аспекты правильной ходьбы, а затем применили знания на практике.

Активистка общественного движения "Волонтеры-медики", студентка четвертого курса педиатрического факультета ТюмГМУ Анастасия Брюханова рассказала, что занятие по скандинавской ходьбе традиционно начинается с разминки, затем следуют основная часть и заминка. Полезен такой вид активности не только пожилым, но и молодым людям. Целевая аудитория данной программы – тюменцы 30+.

"Заниматься профилактикой заболеваний суставов можно в любом возрасте. При проведении упражнений кровь приливает к области суставов, что обеспечивает их подвижность, защищает функции, а также укрепляет мышцы", - отметила она.

Мастер-классы по скандинавской ходьбе проводились малыми группами с соблюдением противоэпидемических правил. На бульваре Гостеприимства и в сквере Ветеранов энергетики волонтеры развернули информационную точку, где рассказали тюменцам о пользе скандинавской ходьбы, объяснили ее особенности, а также показали, как правильно ходить по-скандинавски, пишет ИА "Тюменская линия".