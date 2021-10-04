Тюменцы отметили Всероссийский день ходьбы

Фото: ОСШОР Л.Н. Носковой

Олимпийский Совет Тюменской области совместно с департаментом по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени провёл масштабное мероприятие в честь Всероссийского дня ходьбы. Участие приняли более 500 человек.

Настоящий праздник здорового образа жизни состоялся 2 октября в экопарке "Затюменский". Открыли мероприятие российская биатлонистка, Олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира Галина Куклева, начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Александр Шатохин и президент НП "Центр ЗОЖ Тюмень", координатор проекта "Северная ходьба" Борис Воронцов.

Участники акции преодолели дистанции 3 и 5 км скандинавской ходьбой (вид ходьбы с палками). Вместе с горожанами по дистанции прошлись участники корпоративного проекта "Северная ходьба – новый образ жизни", делясь с участниками полезными советами о лучшей технике выполнения упражнений. После массовой прогулки участников ждало награждение. Также все желающие могли выполнить нормативы ВФСК "ГТО", проверить свою меткость и сыграть в шахматы. А для юных гостей Всероссийского дня ходьбы были приготовлены особые увлекательные спортивные испытания.