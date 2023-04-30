О пользе скандинавской ходьбы рассказала тренер

Альтернативой бега для людей старшего поколения является скандинавская ходьба, которая стала популярна не так давно. Тренер по фитнесу Юлия Юст считает, что скандинавская ходьба оказывает положительное влияние на организм пожилого человека, защищая его от множества болезней и проводя, так называемую, профилактику старения.

– Процесс старения, при котором мышечная масса начинает разрушаться, а жировая ткань нарастать называется саркопения. Благодаря ходьбе и нагрузке в организме человека происходит сокращение мышечного волокна, из-за этого происходит замедление этого процесса. Помимо этого, во время ходьбы укрепляется сердечная мышца, которая заметно ослаблена у человека в пожилом возрасте, а это приводит к различным сердечно-сосудистым заболеванием вроде инсульта и инфаркта, – поделилась Юлия.

Также, эксперт отмечает, что скандинавская ходьба сказывается на активном развитии аэробных способностей человека, которые отвечают за выносливость и способствуют продолжительной ежедневной активности. Опорно-двигательный аппарат, плечевой пояс и грудной отдел скажут вам спасибо за регулярные тренировки и не подведут в нужный момент, сообщает Тюменская область сегодня.