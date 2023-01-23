Тюменцы каждую субботу могут присоединиться к любителям скандинавской ходьбы

По субботам в 10:00 в экопарке "Затюменский" на втором этаже лыжной базы (ул. Аккумуляторная, 15) всех желающих по-прежнему ждут на мастер-классы по скандинавской ходьбе. Вводное занятие всегда лично проводит настоящий энтузиаст своего дела, президент Тюменского центра ЗОЖ, председатель тюменского регионального отделения "Лига здоровья нации", спортсмен и путешественник Борис Воронцов.

На сегодня только в Тюмени группы ведут порядка 30 инструкторов. У каждого от 100 до 400 занимающихся.

"Приток людей идет постоянно. Хоть один-два новичка каждую субботу на мастер-класс приходит. А бывает, что по 40 человек принимаем! И к каждому стараемся подойти индивидуально. Нужно не только познакомить человека с ходьбой, техникой выполнения упражнений, экипировкой, снаряжением, но и выяснить цель, с которой он к нам пришел, определить для него оптимальную физическую нагрузку, интенсивность, сориентировать по месту занятий, инструктору", - отмечает Воронцов.

На ознакомительный мастер-класс можно прийти и в компании, захватить с собой семью, друзей, коллег. На дополнительные вопросы будущим "скандинавам" всегда с радостью ответят по телефону 8-922-004-90-57. #Спортнормажизни72 #Спортивнаязима2023