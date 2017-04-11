Четверо тюменских дзюдоистов стали чемпионами всероссийских соревнований

Полторы сотни спортсменов вышли на татами Всероссийских соревнований среди мужчин и женщин, которые принял центр "Тюмень-дзюдо" на минувших выходных. Дзюдоисты представили пять федеральных округов: Южный, Сибирский, Приволжский, Северо-Кавказский и Уральский, а также города федерального значения — Москву и Санкт-Петербург.

За два дня соревнований зрители могли увидеть захватывающие поединки в четырнадцати весовых категориях — по семь у мужчин и женщин. Спортсмены боролись за звание мастера спорта России, ценные призы и путевки в финал чемпионата России.

Тюменские спортсмены стали чемпионами в четырех категориях. Это Ася Семененко в категории до 52 килограмм, Луиза Риянова — до 57 килограмм, Надежда Ценалис — от 78 килограмм и Гамзат Зургараев, выступивший среди дзюдоистов до 81 килограмма.

Призеров и победителей поощрили деньгами, все чемпионы соревнований получили право выступить на чемпионате России по дзюдо, который пройдет в Нальчике в сентября. Только один из участников смог впервые выполнить норматив мастера спорта. Это челябинец Иван Сырцев, ставший лучшим в весовой категории до 66 килограмм.