Тюменцы выиграли спринт финала Кубка России по биатлону

Фото: пресс-служба ЦСП72

В "Жемчужине Сибири" завершился первый соревновательный день 6-го этапа Кубка России по биатлону.

В женском спринте победу одержала тюменская спортсменка Виктория Сливко. Второй финишировала Валентина Телицина из Удмуртской Республики. Замкнула тройку еще одна тюменка Анастасия Загоруйко, сообщает ЦСП.

Мужской спринт выиграл Иван Печенкин (Тюменская область). На втором месте его старший брат и товарищ по команде Александр Печенкин. Третьим стал Павел Охотников, выступающий за Мордовию и Чувашию.

Состязания продлятся до 10 апреля.