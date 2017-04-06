Более 90 биатлонистов съехались на финал Кубка России в Тюмень

12:48 06 апреля 2017
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Шестой этап Кубка России по биатлону стартовал сегодня в "Жемчужине Сибири". В нем участвуют 94 спортсмена из 18 регионов страны. Результаты гонок пойдут в зачет чемпионата России.

Тюменскую область представляют 20 биатлонистов. В их числе Евгений Гараничев, Иван и Александр Печенкины, Дмитрий Елхин, Ирина Старых, Анастасия Загоруйко, Ирина Услугина, Ольга Шестерикова, Виктория Сливко. Тюменская сборная оказалась самой многочисленной, чуть меньше на состязаниях югорских спортсменов — 17 человек.

Сейчас на стадионе идут спринтерские гонки. 7 апреля биатлонисты будут соревноваться в суперспринте, а 9 и 10 апреля состоится марафон — 40 километров для мужчин и 30 километров для женщин, сообщает ЦСП Тюмени. 

По итогам гонок будут определены победители Кубка России среди мужчин и женщин. Состязания должны были пройти в Тюмени еще феврале, однако их перенесли из-за морозов.

Теги: Кубок России , биатлон
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