Более 90 биатлонистов съехались на финал Кубка России в Тюмень

Шестой этап Кубка России по биатлону стартовал сегодня в "Жемчужине Сибири". В нем участвуют 94 спортсмена из 18 регионов страны. Результаты гонок пойдут в зачет чемпионата России.

Тюменскую область представляют 20 биатлонистов. В их числе Евгений Гараничев, Иван и Александр Печенкины, Дмитрий Елхин, Ирина Старых, Анастасия Загоруйко, Ирина Услугина, Ольга Шестерикова, Виктория Сливко. Тюменская сборная оказалась самой многочисленной, чуть меньше на состязаниях югорских спортсменов — 17 человек.

Сейчас на стадионе идут спринтерские гонки. 7 апреля биатлонисты будут соревноваться в суперспринте, а 9 и 10 апреля состоится марафон — 40 километров для мужчин и 30 километров для женщин, сообщает ЦСП Тюмени.

По итогам гонок будут определены победители Кубка России среди мужчин и женщин. Состязания должны были пройти в Тюмени еще феврале, однако их перенесли из-за морозов.