Изменилось расписание движения автобусов на чемпионат России по биатлону

Чемпионат России по биатлону пройдет в тюменском центре "Жемчужина Сибири" в ближайшие выходные, 1 и 2 апреля. Ожидается участие порядка 200 спортсменов из 27 регионов страны. В их числе биатлонисты Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова, Антон Шипулин, Семен Сучилов, тюменцы Евгений Гараничев, Александр Логинов, Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко, Ольга Шестерикова, Ирина Старых и Ирина Услугина.

Организаторы мероприятия отмечают, что добраться до места проведения соревнований можно только по Червишевскому тракту (не через деревню Успенка). На месте будут доступны две бесплатные парковки – так называемые "верхняя" и "нижняя".

Кроме того, до "Жемчужины Сибири" будут ездить специальные автобусы. Они будут отправляться от СК "Центральный". Стоимость проезда – 100 рублей в одну сторону. Билет приобретается при посадке в автобус. Ознакомиться с обновленным расписанием можно на сайте ЦСП72 и на странице в соцсети "ВКонтакте".

До и после гонок, в перерывах между ними поддерживать настроение гостей соревнований будет ведущий Александр Сазонов, а также певцы, диджеи, танцоры, аниматоры. Развлечения будут проходить на площадке у зоны питания и на трассе в зоне финиша. Комментировать соревнования на стадионе приглашен ведущий телеканала "Матч ТВ" Илья Трифанов.