41-часовой заплыв тюменских моржей официально признали новым рекордом России

Редколлегия Книги рекордов России признала многочасовую эстафету тюменских моржей на Липовом озере "самой продолжительной эстафетой в ледяной воде". Официальный ответ от экспертов участники тюменского клуба "АквАйCпорт" получили накануне.

Напомним, 41-часовой заплыв любителей зимнего плавания прошел в Тюмени с 11 по 13 марта. За это время 30 моржей, непрерывно передававших эстафету, проплыли дистанцию в 73,7 километра. Сначала они планировали ограничиться 30-часовым марафоном, но решились увеличить время заплыва, чтобы побить свой прошлый рекорд по нахождению в ледяной воде. В 2014 году они установили рекорд России и Европы, пробыв в воде 40 часов.