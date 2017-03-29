Ирина Услугина выиграла индивидуальную гонку чемпионата России

В Увате продолжается чемпионат России по биатлону. Сегодня в индивидуальной гонке у женщин лучшей стала тюменка Ирина Услугина, второй пришла Тамара Воронина (Свердловская область), третьей — Лариса Куклина (ЯНАО). Еще одна тюменская спортсменка Анастасия Загоруйко финишировала шестой.

В мужской гонке победу одержал Алексей Слепов (Санкт-Петербург /Владимирская область), серебро у Павла Магазеева (Республика Мордовия / Санкт-Петербург), бронза у Евгения Петрова (Республика Мордовия / Чувашская Республика), сообщает ЦСП.

Добавим, что завтра в Увате пройдут смешанные эстафеты, после чего состязания переместятся в Тюмень. 1 и 2 апреля масс-старты и эстафеты 4 х 7,5 км и 4 х 6 км состоятся в "Жемчужине Сибири".