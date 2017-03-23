Тюменские биатлонисты заняли верхние позиции рейтинга СБР

14:38 23 марта 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Мария Осолодкина

Союз биатлонистов России обновил рейтинг спортсменов.

По итогам завершившегося международного зимнего сезона тюменские спортсмены Ирина Старых и Евгений Гараничев занимают вторые позиции рейтинга. Среди мужчин лидирует выступающий за Свердловскую область Антон Шипулин, среди женщин — биатлонистка из Чувашии Татьяна Акимова

По итогам первенства России в Ханты-Мансийске был составлен и юниорский рейтинг. Тюменцы Семен Бей и Ксения Жужгова оказались на втором и третьем месте соответственно, сообщает ЦСП. Возглавили рейтинг Василий Томшин из Свердловской области и югорская биатлонистка Елизавета Каплина.

Теги: рейтинги , биатлон
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2017