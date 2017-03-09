"Тюмень" оказалась не по зубам "Русскому Месси"

8 марта после зимнего перерыва продолжилось первенство России среди команд ФНЛ. В гости к "Тюмени" приехал сам московский "Спартак", пусть и с приставкой "2".

Интересно, что главным тренером московской команды является Дмитрий Гунько - не чужой для Тюмени человек. В сезоне-99, после того как ФК "Тюмень" выбыл из высшей лиги, для выступления в первом дивизионе была в спешном порядке сформирована команда из игроков дублирующих составов ведущих клубов страны, в том числе внушительный десант прибыл из второй команды "Спартака". Дмитрий Гунько из этой компании выделился тем, что, будучи одним из ключевых защитников "Тюмени" в чемпионате первого дивизиона 1999 года, провел в стартовом составе все 42 матча. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы наш клуб сохранил прописку в первой лиге.

Но вернемся из прошлого в настоящее. Почти две тысячи зрителей пришли понаблюдать за игрой. И она выдалась боевой. Уже на 27 минуте Денис Давыдов блестяще разобрался с обороной "Тюмени", доказав, что его не зря когда-то прозвали "Русским Месси". Но тюменцы ненадолго оказались в роли догоняющих: на 41 минуте Хасан Мамтов реализовал пенальти - на счету нашего бомбардира уже 13 мячей в сезоне.

Больше командам отличиться не удалось, "Тюмень" занимает 11 строчку в турнирной таблице, следующий матч она проведет в гостях против "Тосно" 12 марта.

Фото пресс-службы ФК "Тюмень".