IBU лишило Россию права на проведение Чемпионата мира по биатлону в Тюмени

Решение исполкома IBU о лишении Тюмени права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу, сообщила пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, в начале февраля Союзу биатлонистов России на конгрессе в Хохфильцене было предложено до 24 февраля добровольно вернуть право на проведение чемпионата мира 2021 года. Однако СБР отказался выполнить эти условия. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев уверен: решения исполкома и конгресса IBU нелигитимны, так как были допущены серьезные нарушения протокола.

"СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс", – цитирует президента СБР Александра Кравцова Sports.ru.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные соревнования до окончания расследования по допингу.