Владимир Якушев рассказал, почему на самом деле Россия может лишиться ЧМ-2021

В сентябре 2016 года на конгрессе Международного союза биатлонистов в Кишиневе заявка Тюмени на проведение чемпионата мира 2021 года была рассмотрена положительно. Однако вопрос о том, кто примет эти международные соревнования, открыт до сих пор. 8 февраля обсуждение возобновилось. 11 февраля губернатор Тюменской области рассказал журналистам о реальном положении дел.

Если не брать во внимание эмоции, а оперировать только фактами и с позиций тех документов, которые сегодня регламентируют работу международных союза биатлонистов (IBU), антидопингового агенства (WADA) и олимпийского комитета (МОК), то картина по судьбе Чемпионата мира - 2021 выглядит следующим образом:

- Решение о проведении ЧМ принималось на конгрессе о чемпионате мира 2021. В соответствии со всеми регламентами мы подали заявку, приехали на конгресс, прошли защиту, презентацию, набрали нужное количество голосов. Уже тогда на конгрессе был задан вопрос: а можно ли отдавать ЧМ в Тюмень, потому что уже тогда были наложены ограничения, был сделан первый доклад главы антидопингового агентства Макларена и была рекомендация WADA о том, чтобы не проводить на территории РФ чемпионаты и кубки мира. В августе 2016 года во время олимпиады в Рио, когда там собрались представители всех крупных федераций, МОК провел совещание, где было указано, что IBU может прислушиваться или не прислушиваться к данной рекомендации. На кишиневском конгрессе президент IBU Бессеберг это озвучил, почему в отношении нас и не было принято никаких санкций", - сообщил Владимир Якушев.

Но, по словам Якушева, официально оформленного и подписанного протокола совещания под эгидой МОК в Рио-де-Жанейро до сих пор нет: "Даже говорить о том, что это совещание было, очень сложно, а юридически - нельзя. Нет бумаги - нет решения. Президент IBU оказался в очень сложном положении". А раз нет официального документа МОК, то рекомендацию международного антидопингового агентства придется исполнять. Основная проблема России в том, что согласно кодексу WADA чемпионат мира по биатлону можно проводить лишь в стране, в которой есть структура с их лицензией, а у нас его на сегодня нет. Пока российское антидопинговое агентство - РУСАДА не восстановит членство в WADA (в лучшем случае это произойдет в ноябре 2017 года), проведение Чемпионата мира по биатлону 2021 года и других международных спортивных турниров на территории нашей страны остается под вопросом, подчеркнул Якушев.

Решения исполкома и конгресса IBU, заседание которого состоялось 8 февраля этого года в Хохфильцене, где Российскому союзу биатлонистов (СБР) рекомендовано до 24 февраля добровольно отказаться от проведения ЧМ-2021, по большому счету нелигитимны, так как были допущены серьезные нарушения протокола:

"Никакого заявления об отказе 24 февраля не будет. Ни с каких позиций этого делать нельзя. В СБР наша позиция понятна. Если исполком IBU берет на себя такое решение, то пусть он такое решение и принимает. С теми нарушениями, о которых я только что сказал", - подчеркнул Владимир Якушев.

Что касается Тюмени, с технической точки зрения она готова к приему международных соревнований. Состояние тюменских трасс, удобство спортивных центров, развитую инфраструктуру, гостеприимство сибиряков положительно оценивают как спортсмены, так и эксперты международного биатлона. И если с ЧМ-2021 не сложится, регион все равно будет претендовать на проведение подобных мероприятий в следующие годы - условия для этого у нас есть, заверил Якушев. Лишь бы РУСАДА не подвело.

Татьяна Тихонова