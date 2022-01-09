Тюменские моржи примут участие в чемпионате мира

Чемпионат мира по зимнему плаванию пройдет в Петрозаводске с 21 по 26 марта. На базе клубов зимнего плавания Тюменской области будет сформирована команда из 20-25 человек.

В ноябре 2021 года в центре закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" прошел отбор кандидатов в сборную. Каждый зимний пловец проплыл несколько дистанций. Задачей было уложиться в контрольное время. Всего отбор прошли 25 спортсменов.

"В ближайшее время их ждут интенсивные тренировки в бассейне и проруби. В начале марта в Тобольске состоятся контрольные соревнования, по итогам которых будет определен окончательный состав команды", - рассказал тренер сборной, член центра "АквАйСпорт-Тюмень" Альберт Собиров.

XIII чемпионат мира в Петрозаводске станет вторым домашним чемпионатом для любителей зимнего плавания России. В 2016 году мировое первенство принимала Тюмень.

Организаторы чемпионата в Петрозаводске подготовили несколько новшеств. Заплывы будут проходить в 25-метровом бассейне на Онежском озере, вместо восьми сделают десять дорожек, а время заплывов будет отсекаться с использованием электронной системы финиша, как это предусмотрено в соревнованиях по обычному плаванию. Из плавательной программы исключены заплывы на 450 метров вольным стилем, но добавлена к двум эстафетам третья - комбинированная 4х25 метров. В данной эстафете первый этап спортсмены плывут баттерфляем, два следующих этапа - брасом и заключительный этап – вольным стилем.

Всего ожидается участие в чемпионате более тысячи зимних пловцов из 40 стран мира.