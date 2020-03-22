В Тюмени пройдет закрытие зимнего сезона у "моржей"

Фестиваль "Весенняя карусель" пройдет в Тюмени 29 марта. В нем примут участие 30 "моржей", которые планируют закрыть зимний сезон.

Как рассказал председатель клуба "Моржи Тюмени" Сергей Белых, программа будет состоять из трех дисциплин: плавание, кроссфит, стрельба из пневматической винтовки или лука.

С введением в регионе режима повышенной готовности, по его мнению, тюменцам следует обратить внимание на меры предосторожности. "Профилактика коронавируса - это соблюдение мер профилактики и закаливание. Никто из "моржей" не болеет простудными заболеваниями. Мы постоянно работаем над укреплением иммунитета", - подчеркнул Сергей Белых.

Отметим, клуб "Моржи Тюмени" открылся в 2015 году. В него входят люди разного возраста и профессии, есть школьники и пенсионеры. Некоторые любители зимнего плавания даже выступали на всероссийских и международных соревнованиях, пишет ИА "Тюменская линия".