Тюменские моржи разыграли путевки на Кубок России

В областном чемпионате по зимнему плаванию на озере Чемпионов приняли участие 150 пловцов из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Тюменского района, Заводоуковска, Югры и Ямала, лучший результат - у "АквайсСпорт-Тюмень".

Спортсмены продемонстрировали свое мастерство на дистанциях от 25 до 200 метров вольным стилем, баттерфляем, брассом, а также приняли участие в эстафетах.

По итогам заплывов экстремалов общекомандное первое место занял клуб "АквайсСпорт-Тюмень", на втором – молодежная сборная Тюмени, третье место у клуба "Кристалл". Абсолютный чемпион соревнований - представитель "АквайсCпорт-Тюмень" Станислав Мальцев: он участвовал во всех заплывах и в каждом одержал победу.

Исполнительный директор центра "АквайсСпорт-Тюмень" Андрей Агарков:

Станислав – очень способный, ответственный и надежный спортсмен. Он не только является абсолютным чемпионом Тюменской области, но и России. Без сомнений могу назвать его сильнейшим зимним пловцом нашего региона. Сейчас спортсмен готовится к предстоящему Кубку Дружбы, в рамках которого сильнейшие пловцы со всей страны встретятся в Переславле-Залесском, а также к участию в Арктической экспедиции, в течение которой Станислав примет участие в заплывах в Карском, Восточно-Сибирском, Беринговом морях, а также море Лаптевых, находящихся в Северном Ледовитом и Тихом океанах. В марте Станислав собирается поставить мировой рекорд по плаванию в высокогорном озере. Он полон решимости обойти сегодняшнего рекордсмена из Австралии и проплыть 1,4 км. На счету спортсмена уже есть ряд достижений, среди которых рекорд России по плаванию между ледоколами.

Чемпионат Тюменской области был отборочным этапом на Кубок России по зимнему плаванию, который состоится в феврале в Санкт-Петербурге.