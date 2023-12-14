В Тюмени определили победителей первого этапа всероссийских состязаний по зимнему плаванию

Федерация зимнего плавания Тюменской области

В Тюмени прошел первый этап Кубка России по зимнему плаванию. Соревнования экстремалов принял лагерь "Олимпийская ребячка".

Свою стойкость продемонстрировали 250 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Кемеровской, Иркутской, Московской, Тюменской, Мурманской, Омской, Сахалинской и Свердловской областей, Приморского, Пермского и Алтайского краев, Республики Крым, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого Автономных округов. Среди участников были как представители региональных сборных, так и просто любители зимнего плавания.

Участники соревновались в плавании вольным стилем, баттерфляем и брассом на дистанциях от 25 до 200 метров, а также эстафете. Победители и призеры были определены в личном и командном зачетах. Важно отметить, что в командном зачете учитывались только результаты тех, кто входит в официальную сборную региона. Наш регион представляли 15 человек – 11 тюменцев и 4 спортсмена из села Викулово.

По итогам состязаний первое место командного зачета заняла сборная Владивостока, на второй позиции расположилась дружина Тюменской области. Тройку призеров замкнула команда Мурманская область.

Долгожданные награды Тюменской области принесли Илья Мерзляков, Алексей Никифоров, Константин Солдатов, Денис Макаркин, Анастасия Харламова, Сабина Самедова, Ярослава Сизых, Александра Толстогузова, Матвей Тупилов, Виктория Перминова, Виктория Степаненко и Сергей Напреев. В общей сложности на счету нашего региона 64 медали – 24 золотые, 22 серебряные и 20 бронзовых.

Также важно отметить Сергея Напреева. Спортсмен из Викулово одержал уверенную победу в личном зачёте по 5 дистанциям, набрав 5028 очков и установил новый рекорд России на дистанциях "25 м баттерфляй", "50 м баттерфляй", "25 м вольным стилем" и "50 м вольным стилем". Благодаря своим достижениям он был признан лучшим пловцом первого этапа Кубка России среди мужчин.

Заместитель главы федерации зимнего плавания Тюменской области Артем Елисеев:

Тюмень всегда очень достойно организовывает соревнования, и эти не стали исключением. Несмотря на холодную погоду, все участники остались довольны. Наши спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, важно сказать отдельное спасибо тренеру сборной Тюменской области Святогору Борнобаеву за качественную подготовку наших спортсменов к соревнованиям.

Кубок России по зимнему плаванию пройдет в восемь этапов. Первый из них состоялся в Тюмени. В следующий раз сторонники зимнего плавания встретятся в феврале в Санкт-Петербурге на Кубке Невы.