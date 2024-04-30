Как помочь собаке, если застряла кость

Как быть хозяевам, если кость застряла у собаки в зубах, во рту, в горле, пищеводе или осколки костей закупорят кишечник.

- Обильное слюнотечение, рвота, отсутствие аппетита, проблемы с дыханием или если собака трет лапами морду – эти признаки сигнализируют, что кость застряла во рту, - поясняет ветеринар-стажист Лилия Макеева - Рвота, проблемы с глотанием, отсутствие аппетита, кашель, собака вытягивает шею – это может свидетельствовать о том, что кость застряла в пищеводе. При рвоте, запоре или диарее, метеоризме, боли и вздутии живота, отказе от пищи можно заподозрить, что кость застряла в желудке или кишечнике. Если видно застрявшую кость в зубах или в пасти питомца, можно попробовать извлечь ее руками, но лучше в любом случае немедленно обратиться в ветеринарную клинику, где специалисты окажут квалифицированную помощь. От того, как быстро вы это сделаете, порой зависит жизнь вашего питомца. Возможно, все обойдется тем, что косточку достанут изо рта пинцетом или из пищевода эндоскопом. Но дело может дойти и до полостной операции, сообщает АиФ-Тюмень.