В Абатском районе начали разбирать дамбу на дороге Тюмень-Омск

В связи с понижением уровня воды в реке Ишим ниже уровня проезжей части федеральной дороги Тюмень-Омск принято решение демонтировать временную дамбу. Абатские дорожники приступили к выполнению поставленной задачи, сообщил глава Абатского района Игорь Васильев.

Он отметил, что благодаря стойкости и мужеству дорожников, сотрудников МЧС, строивших дамбу, труду абатских волонтёров и студентов учебных заведений, работавших на АБЗ по наполнению сотен тысяч мешков грунтом, удалось выполнить важную государственную задачу - в условиях исторического паводка обеспечить функционирование автомагистрали, соединяющей восток и запад России.

Реверсивное движение на трассе продолжает действовать, запрет на проезд тяжеловозов и провоз негабарита продлится до окончания паводкового периода.

Ишим в районе Абатска в этом году поднялся до 1236 см, что выше рекорда 2017 года - года пик пришелся на 1148 см. Нынешний максимум подъема пришелся на 3 мая, но вода до сих пор держится выше критической отметки в 960 см-на утро 21 мая уровень воды в реке Ишим в Абатске составляет 1081 см, снижение за сутки - лишь два сантиметра.